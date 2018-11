14 novembre 2018- 19:41 Manovra: Galli, qualche mese per abolizione Fornero e reddito cittadinanza

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Abolizione della Legge Fornero e Reddito di Cittadinanza saranno due collegati alla Finanziaria, questo significa che prima della fine delle Finanziaria ci saranno. Questioni complesse richiedono anche un minimo di tempo per essere organizzate. Quindi nessuno ci crederebbe se dicessimo che partiranno il primo di gennaio, ma non significa che partiranno il primo gennaio dell’anno dopo. Ci sarà qualche mese di messa a punto dei meccanismi che serviranno a far funzionare queste cose e poi si partirà". Così a Sky TG24 Economia il vice ministro allo Sviluppo Economico Dario Galli, rispondendo ad una domanda sui tempi di realizzazione dell’abolizione della Legge Fornero e del Reddito di Cittadinanza.Questo, rileva Galli, "porterà a un consuntivo di spesa per queste cose che a fine 2019 sarà, per ovvie ragioni, più basso rispetto al preventivo che stiamo facendo in questo momento, con tutte le conseguenze sugli indici che ovviamente si possono immaginare".