25 novembre 2018- 14:28 Manovra: Gasparri, da maggioranza attacco a casa e risparmi italiani

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - “Allarme casa. Nella manovra di bilancio si cela un’insidia. Ci sono emendamenti della maggioranza che sostiene il governo che potrebbero, attraverso una imposta unica, far salire fino all’11,4 per mille un tetto di tassazione che oggi è più basso". A lanciare l'allarme è il senatore di Fi Maurizio Gasparri."Già sono state aumentate in un modo o in un altro altre tasse, se ora si realizzasse un attacco alla casa il quadro sarebbe ancora più fosco - prosegue Gasparri - Per le famiglie risparmi volatilizzati e casa tartassata. Altro che reddito di cittadinanza e benefici per tutti. Bisogna fermare subito questo rischio di una maggiore azione delle tasse sulle case, già fin troppo spremute dalle varie operazioni fiscali locali e nazionali”.