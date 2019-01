5 gennaio 2019- 14:57 Manovra: Gasparri, Fi denunci città per città inganno M5S

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo di fronte dei veri e propri pagliacci a 5 stelle. Avevano detto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato pagato a sei milioni di italiani. Invece saranno trecentomila stranieri e sei-settecentomila italiani, forse, a percepirlo. Avevano detto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato di 780 euro mensili, invece pare che ammonterà a 400 euro in media. Inoltre sono stati inseriti paletti e condizioni che escluderanno tanti dei gonzi che speravano, avendo votato per i grillini, di beccare un bell’assegno rimanendo comodamente a casa e aggiungendo magari qualche guadagno in nero ai soldi erogati dallo Stato". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "I grillini -aggiunge- sono dei bugiardi. Hanno ingannato gli italiani. Forza Italia deve denunciare città per città questa truffa per porre fine a un consenso immeritato, a beneficio di un partito inventato da un comico, alimentato con pratiche tutt’altro che trasparenti attraverso i social network ed approdato al governo per dispensare menzogne e bugie. È una vergogna che andrà denunciata. Danno i soldi degli italiani agli stranieri che riceveranno il reddito di cittadinanza e hanno mentito sul numero dei destinatari e sulle cifre degli assegni. Lo avevamo previsto ma oggi che questo accade lo dobbiamo denunciare con grande forza”.