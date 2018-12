10 dicembre 2018- 15:56 Manovra: Gasparri, inganno eretto a sistema

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Tra retromarce e confusione il governo cerca di evitare la procedura di infrazione e di imbrogliare ulteriormente gli italiani. Sulle pensioni si preparano meccanismi complessi tendenti a guadagnare tempo e a trasformare in un inganno la annunciata quota 100. Per quanto riguarda la chimera del reddito di cittadinanza, impossibile e irrealizzabile, stanno studiando un fondo a rotazione per illudere le persone con una fruizione a turno di questa misura. Siamo all’inganno eretto a sistema. Alla fiducia imposta alla Camera su un testo che sarà stravolto, con il Senato che ora deve attendere gli imbrogli in corso di definizione." Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Le categorie produttive -aggiunge- si sono ribellate e ora si attendono delle risposte concrete, non dei racconti fumosi. Bene ascoltare tutte le imprese che si sono radunate a Torino e che stanno per farlo a Milano. Ma sarebbe malissimo non far seguire agli annunci domenicali i fatti dei giorni feriali. Forza Italia presenterà degli emendamenti puntuali a sostegno dell’occupazione, delle imprese, delle famiglie e della sicurezza. Per colmare i vuoti lasciati dal governo e per tradurre in fatti gli impegni che non possono essere soltanto parole della domenica”.