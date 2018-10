21 ottobre 2018- 12:14 Manovra: Gasparri, risparmi a rischio con politiche grilline (2)

(AdnKronos) - "Che però le cose stiano cambiando lo dimostrano anche i numeri del Circo Massimo. Ben minori rispetto alle adunate grilline del passato. Basta passarci per capire come è stata organizzata la piazza. I gazebo sono stati montati a ridosso del palco per stringere l’area riservata al pubblico. Perché c’è consapevolezza di una minore presa popolare. Tutti quelli che si attendevano no-Tap, no-Tav, no tutto, sono delusi dalla incapacità grillina. Tanti altri, a Roma soprattutto, hanno constatato la totale incapacità della Raggi, che si è presentata a fare un discorsetto scialbo che non ha certamente convinto l’opinione pubblica cittadina sempre più perplessa". "I cinque stelle sono dei devastatori delle città e dello Stato. Allontanarli dal governo della Nazione, di Roma e di altre città che amministrano è un dovere democratico. La loro cacciata sarà già di per sè una garanzia per il risparmio degli italiani e per la nostra economia. Salvini credo se ne sia reso conto e quando ascolta le parole di Assolombarda e degli imprenditori del nord deve capire che il connubio con i grillini è rovinoso per lui ma soprattutto per l’Italia intera”.