26 settembre 2018- 13:42 Manovra: Gelmini, Di Maio minaccia Tria, governo nel caos

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Pieno caos per il governo sulla manovra. Tanti annunci, tante promesse, ma ancora non si vede la via d’uscita. Di Maio da un lato minaccia Tria e dall’altro si spinge a promettere addirittura l’abolizione della povertà. Più che il governo del cambiamento sembra il governo del cambiamento in peggio”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.