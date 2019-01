8 gennaio 2019- 20:39 Manovra: Gelmini, 'governo dimentica ultimi, no fondi per disabili

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Nel dl sul reddito di cittadinanza non ci saranno i fondi promessi per i disabili. È l’ennesima promessa mancata di un governo che dimentica sempre gli ultimi. A proposito, che fine ha fatto il provvedimento per ridurre l’Ires agli enti no-profit? Anche quello nel dimenticatoio?”. Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.