23 ottobre 2018- 17:15 Manovra: Gelmini, governo non scarichi fallimenti su cittadini e su Ue

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - “Il popolo italiano non è sovrapponibile al governo gialloverde. La sua volontà non è quella dell’esecutivo. Basta con questa perversa e patetica narrazione pseudopopulista. Palazzo Chigi si assuma le proprie responsabilità, faccia le battaglie che crede in Europa, ma non scarichi i propri fallimenti sui cittadini italiani". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.2Attenzione, passare da ‘lo faccio perché è il popolo che me lo ha chiesto’, a ‘ho semplicemente fatto quello che il popolo mi ha chiesto’, pertanto i disastri sono da attribuire al ‘popolo’, è un attimo. Il governo non metta in mezzo il ‘popolo italiano’, non lo gravi di responsabilità che non gli appartengono. Non si usino i cittadini e l’Unione europea per dare a qualcuno le colpe della propria incapacità”, conclude Gelmini.