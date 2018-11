29 novembre 2018- 19:10 Manovra: Gelmini, niente per sud e giovani

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "E poi scopriamo che nella manovra del governo gialloverde non c’è nulla per il Mezzogiorno, nulla per fare sviluppo, nulla per la crescita. Le grandi opere vengono viste con sospetto e sterilizzate. Si pensa solo al reddito di cittadinanza, e nulla più”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo alla conferenza di presentazione di Aepi, l'Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese, in corso a Roma.“Anche per i giovani nessuna iniziativa degna di questo nome. Poi ci lamentiamo per la fuga dei cervelli o per la bassissima natalità. Se non si inverte la rotta rischiamo di perdere una intera generazione”.