14 novembre 2018- 15:23 Manovra: Gentiloni, dismissioni? Tria aggiunge altro punto irrealistico

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Io sono abbastanza allarmato dalla situazione, si spera sempre che le cose non degenerino, ma c'è preoccupazione" e "il punto fondamentale è che la nostra manovra viene considerata poco verosimile, cioè i numeri di cui si parla sono lontanissimi dal consenso dei vari istituti. Dicono tutti che con queste misure la previsione di crescita che è nella manovra non esiste, purtroppo". Lo ha detto Paolo Gentiloni a SkyTg24 Pomeriggio. Ad esempio, le dismissioni. "Adesso Tria aggiunge inverosimiglianza a inverosimiglianza: 18 miliardi con le dismissioni non è un obiettivo realistico". Quindi, "preoccupazione. Bisognerebbe negoziare con l'Europa. Non è che bisogna ascoltare cosa dice il governo olandese che farebbe bene a investire il suo surplus invece che invocare infrazioni, ma con il 'tanti nemici tanto onore' non si va avanti".