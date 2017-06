**MANOVRA: GENTILONI, NO VACCHE GRASSE MA C'è FIENO IN CASCINA**

17 giugno 2017- 13:19

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Non ci sono anni di vacche grasse in arrivo ma abbiamo messo del fieno in cascina". Lo dice il premier Paolo Gentiloni a Bologna a 'RepIdee' sulla legge di Bilancio. "Certamente se qualcuno descrive la prossima legge di bilancio come una passeggiata si sbaglia" ma, assicura, "faremo di tutto" per ridurre "le tasse sul lavoro e soprattutto sul lavoro giovanile".