24 novembre 2018- 11:50 Manovra: Gentiloni, numeri irrealistici, questo irrita mercati e Ue

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "La manovra ipotizza numeri per l'anno prossimo che non stanno né in cielo né in terra. E' questo forse quello che irrita di più i mercati e le istituzione Ue: una manovra che non ha nulla di espansivo viene spacciato come una manovra che produrrà crescita". Lo ha detto Paolo Gentiloni a L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24.