18 ottobre 2018- 15:14 Manovra: Giacomoni (Fi), Berlusconi racconta barzellette, governo è barzelletta

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Uscendo da Palazzo Grazioli il presidente racconta una barzelletta ai giornalisti ed io dietro di lui sorrido. L’unica cosa che abbiamo in comune con questo governo contro natura sono le barzellette. Con la differenza che Berlusconi le racconta bene e fa sorridere tutti. Salvini e Di Maio invece non le raccontano ma ne sono i protagonisti e purtroppo non fanno ridere nessuno". Lo scrive su Instagram Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia."L’ultima in ordine di tempo -aggiunge- è quella delle manine che di notte modificano i loro decreti e che di giorno li inviano al Quirinale senza che il Quirinale li abbia mai ricevuti. Era già successo con il decreto dignità ed ora con il decreto fiscale. Viene il dubbio che il problema non sia di chi sia la manina che scrive o modifica i decreti, ma chi le approva in consiglio dei Ministri senza leggerle o peggio ancora leggendole ma senza capirle…”