14 ottobre 2018- 12:51 Manovra: Giacomoni (Fi), non governo cambiamento ma da cambiare

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “Nel governo grillo-leghista sono perfettamente d’accordo su come vogliono sperperare i soldi degli italiani, specie con il reddito di cittadinanza che potremmo ribattezzare ‘reddito di nullafacenza’”. Lo afferma Sestino Giacomoni, membro del comitato di presidenza di Forza Italia e coordinatore dei coordinatori regionali. “Però –aggiunge Giacomoni- non riuscendo a trovare un accordo su quella parte di risorse che dovrebbero arrivare dal condono fiscale, i grillo-leghisti finiranno per far pagare il conto agli italiani onesti, che lavorano, producono ricchezza e pagano le tasse. Ma che grillini ha per la testa Salvini? Pensa davvero che gli italiani abbiano votato il centrodestra per realizzare le politiche vetero-comuniste dei 5 stelle: spesa pubblica, nazionalizzazioni, blocco delle opere pubbliche? Questo non è il governo del cambiamento, ma un governo da cambiare, subito!”