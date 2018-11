26 novembre 2018- 22:14 Manovra: governo, non è questione decimali, rilanciare crescita a sviluppo

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - "Non è una questione di decimali, obiettivo del governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo". Lo affermano il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al termine del vertice sulla manovra svoltosi a Palazzo Chigi."Per quanto riguarda il dialogo in corso con le istituzioni europee, si è concordato -aggiungono- di attendere le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che hanno più impatto sociale, al fine di quantificare con precisione le spese effettive. Le somme recuperate saranno riallocate, privilegiando la spesa per investimenti, con particolare riferimento a quelle necessarie per mettere in sicurezza il territorio e a contrastare il dissesto idrogeologico". (segue)