12 gennaio 2019- 12:04 Manovra: Gozi, 'un referendum contro reddito di cittadinanza'

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Combattere la povertà e creare lavoro è un tema fondamentale per il futuro dell'Italia. Quindi il referendum può essere l'occasione per una grande mobilitazione civica, come è accaduto in passato su altre questioni di primaria importanza". Così Sandro Gozi, esponente del Pd e presidente dell'Unione federalisti europei, spiega all'Adnkronos l'opportunità di un referendum contro il reddito di cittadinanza, quando la misura sarà entrata in vigore.Una battaglia su un tema che naturalmente può creare divisioni e anche portare ad una eventuale sconfitta, ma "fare politica rivendica Gozi- significa prendersi dei rischi, altrimenti si fa solo piccolo cabotaggio. L'opposizione in Parlamento sta facendo un ottimo lavoro, ma quando si parla di combattere la povertà, di creare lavoro, siamo di fronte ad argomenti che richiedono una grande mobilitazione civica, che vanno portati nelle piazze".