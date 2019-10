31 ottobre 2019- 20:12 Manovra: Gualtieri, 'abbiamo evitato stangata Iva e rimesso Paese in carreggiata'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Questa manovra consente al Paese di scampare al pericolo di un aumento molto consistente dell'Iva. Non solo abbiamo disinnescato 23 miliardi di possibile aumento dell'Iva ma abbiamo anche abbassato le tasse per 3 miliardi di euro ai lavoratori e abbiamo messo risorse per una serie di politiche molto importanti". Così a Radio 1 Rai il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri ribadendo che "abbiamo rimesso il Paese in carreggiata": "ricordo che Salvini è scappato perché nessuno sapeva come farla questa manovra. Tutti dicevano che sarebbe stata impossibile realizzarla senza una stangata. Noi lo abbiamo fatto".