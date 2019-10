16 ottobre 2019- 21:30 Manovra: Gualtieri, 'era sfida difficile, diamo segnale speranza per futuro'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto era una sfida difficile, dovevamo evitare l'aumento dell'Iva per 23 miliardi, le risorse erano limitate. Penso che le utilizziamo al meglio e diamo un grande segnale di speranza per il futuro". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri al Tg1 dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra.