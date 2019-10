16 ottobre 2019- 21:25 Manovra: Gualtieri, 'Italia più sicura e più forte, i conti sono in ordine'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Con questa manovra l'Italia è più sicura, più giusta e più forte in Europa. I conti sono in ordine e si investe per la crescita e per il lavoro". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in merito alla manovra in un'intervista al Tg1 Rai.