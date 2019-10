31 ottobre 2019- 20:25 Manovra: Gualtieri, 'Paese che non investe non cresce, ora più risorse per investimenti'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Non basta solo stanziare delle risorse per gli investimenti. Un paese che non investe non cresce. I soldi vanno anche spesi. Questo governo è determinato a far ripartire la spesa delle risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali materiali e immateriali". Così il ministro Dell'Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai sottolineando che in questa manovra "ci sono più risorse per gli investimenti pubblici" e ci sono anche gli strumenti "per migliorare la capacità di utilizzare immediatamente le risorse". In particolare, aggiunge, "abbiamo rifinanziato Industria 4.0; sosteniamo gli investimenti in innovazione e modernizzazione delle imprese e le ampliamo e introduciamo anche misure per favorire gli investimenti in economica circolare".