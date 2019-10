8 ottobre 2019- 13:47 Manovra: Gualtieri, 'privatizzazioni non vanno usate per fare cassa'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Le privatizzazioni non vanno usate per fare cassa ma come strumento di politica industriale e vanno valutate caso per caso". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sulle linee programmatiche.