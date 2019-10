7 ottobre 2019- 11:53 **Manovra: Gualtieri, 'stop Iva non è tutto in deficit, giù debito'**

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo disattivato completamente le clausole Iva e lo abbiamo fatto non completamente in deficit, mettendo così il debito in una traiettoria discendente". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Confindustria.