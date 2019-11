3 novembre 2019- 13:29 Manovra: Gubitosa (M5S), 'stop Iva è nostro impegno contro tassa Salvini'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Avevamo detto che l’Iva non sarebbe aumentata e abbiamo mantenuto la promessa con i cittadini. Non è stato facile scongiurare un aumento di tasse per 23 miliardi, una tassa media di 600 euro a famiglia. Una stangata che si sarebbe abbattuta soprattutto sulle famiglie con due o tre figli perché gli aumenti non avrebbero riguardato solo i beni di consumo quotidiani, ma tutti”. Così in una nota Michele Gubitosa, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio alla Camera. “Parliamo di beni come latte, pasta, caffè, carne e pesce, che sarebbero aumentati grazie alla scellerata decisione di Matteo Salvini di far crollare tutto. Perché l’Iva, è bene ricordarlo, senza un nuovo governo prima di gennaio, sarebbe aumentata e il Paese avrebbe sperimentato l’esercizio provvisorio, come previsto dall’articolo 81 della Costituzione. Un provvedimento che vincola il governo per un massimo di 4 mesi a gestire solo l’ordinaria amministrazione, senza la possibilità di varare le misure necessarie a governare il Paese e a bloccare l’aumento dell’IVA, che avrebbe colpito gli italiani in automatico a partire dal primo giorno del nuovo anno. Avevamo fatto una promessa al quale nessuno credeva, ovvero che l’Iva, o tassa Salvini a questo punto, non sarebbe aumentata e l’abbiamo mantenuta, e continueremo a lavorare per mantenere tutti gli altri impegni presi con i cittadini”, conclude il deputato 5 Stelle.