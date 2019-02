16 febbraio 2019- 19:23 Manovra: Guidolin (Fi), 'da Toffanin dichiarazioni gravi'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni della senatrice Toffanin di Forza Italia sono gravi oltre che fuori luogo. Infatti visto quanto stabilito nel corso dell'Ufficio di presidenza, la commissione Lavoro ha svolto le votazioni su una parte importante del provvedimento che aveva già ottenuto i pareri della commissione Bilancio. 'Millantatore' casomai è chi distorce la realtà". Lo afferma Barbara Guidolin, senatrice del Movimento 5 Stelle, membro della commissione Lavoro di palazzo Madama. "Sorprende -aggiunge- che simili parole vengano pronunciate da chi richiama in continuazione al rispetto delle istituzioni. Per me rispetto vuol dire lavorare sempre e comunque per il bene del Paese, che sia di lunedì o di sabato e domenica. Evidentemente per qualcuno non è così...".