28 dicembre 2018- 09:54 Manovra in aula alla Camera

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Ultimo giro alla Camera perla legge di bilancio. E' iniziata questa mattina in aula la discussione generale sulla manovra economica, licenziata nella notte dalla commissione Bilancio. Il voto finale è previsto entro domani sera ma le opposizioni, che hanno contrastato il provvedimento fin dall'inizio, in ogni suo passaggio a Montecitorio come a palazzo Madama, hanno deciso di passare alla vie di fatto. Il gruppo Pd al Senato deposita oggi un ricorso alla Corte Costituzionale - elaborato da un collegio di sette giuristi - ipotizzando il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per la violazione dei poteri che la Costituzione attribuisce al Parlamento in materia di formazione delle leggi. Sul piede di guerra anche +Europa, che alle 16 ha convocato una conferenza stampa alla Camera "per denunciare le gravi violazioni costituzionali che hanno caratterizzato l'esame della legge di bilancio, negando le prerogative parlamentari e quindi la sovranità popolare". All'incontro partecipano tra gli altri la senatrice Emma Bonino e il deputato Bruno Tabacci. Una conferenza stampa attende oggi anche Giuseppe Conte che alle 10, alla sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, risponderà alle domande dei giornalisti nella tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dall'Ordine dei giornalisti per tirare le somme dell'attività del governo.