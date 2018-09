24 settembre 2018- 18:59 Manovra: in corso vertice a P. Chigi

Roma, 24 set. (AdnKronos) - E' in corso a Palazzo Chigi un vertice economico sulla manovra in vista del via libera alla Nota di aggiornamento del Def atteso entro giovedì, ultimo giorno utile. Alla riunione, l'ultima prima della partenza del premier Giuseppe Conte per New York, al momento sono presenti, oltre al premier, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i due viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il ministro per gli Affari europei Paolo Savona.