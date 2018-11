16 novembre 2018- 18:03 Manovra: in dl fisco emendamento per rete unica Open Fiber-Tim

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Arriva un emendamento della maggioranza al decreto fiscale che prevede una norma per l'integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber. L'autore della proposta depositata oggi in Commissione Finanza del Senato è il relatore al provvedimento, Emiliano Fenu del Movimento 5 Stelle. Per favorire la nascita di una rete unica in fibra la norma prevede incentivi fissati dall'Autorità sul modello della Rab, la remunerazione degli investimenti."Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all’aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, l’Autorità nell’imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4 - si legge nell'emendamento-, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dell’impresa separata e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete".