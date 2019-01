11 gennaio 2019- 15:02 Manovra: in Lombardia domani mobilitazione Pd con oltre 300 gazebo (2)

(AdnKronos) - La "massiccia mobilitazione -continua- è anche significativa di un clima diffuso di preoccupazione per gli effetti della manovra, in Lombardia, con tagli significativi per i Comuni che saranno costretti alla riduzione dei servizi per i cittadini, meno investimenti, meno incentivi all'innovazione e la riduzione dell'alternanza scuola-lavoro". Tutte questioni che "riguardano si, il territorio nazionale, ma i cui effetti si faranno sentire soprattutto al Nord e in Lombardia". Per questo, conclude, "da domani inizia una mobilitazione costante e continua con iniziative anche ampie, incontri con associazioni di categoria, sindacati e con i cittadini".