22 novembre 2018- 18:15 Manovra: Industriali Vicenza, governo gioca d'azzardo sulla nostra pelle (2)

(AdnKronos) - "Qui il Governo sta giocando d’azzardo sulla nostra pelle e ci sta isolando dal mondo. Se sei un colosso come la Cina o gli States, forse per un po’ te lo puoi anche permettere, ma noi non siamo né l’una né gli altri. E il nostro ecosistema più importante, l’Europa, ce lo stiamo facendo nemico con una sfrontatezza che non ha nulla a che vedere con il farsi valere – cosa che sarebbe buona, giusta e necessaria –, ma che è buona solo per fare battutine per un post su Facebook", attacca il presidente di Confindustria Vicenza. E, ancora, "Sul fronte istituzionale, poi, il Governo ha messo nero su bianco che con questa manovra vuole violare le regole europee e ha detto che l’ha fatto scientemente, mettendo in discussione impegni che l’Italia ha preso non tanto nei confronti della Merkel o di Macron, che hanno già gli affari loro da curare, ma che ha preso nei confronti del popolo europeo di cui l’Italia fa pienamente parte, quindi li ha presi anche nei confronti di tutti noi". "E se dici esplicitamente che gli impegni che hai preso a livello internazionale non li rispetti e se tuoi importanti esponenti – presidenti di commissioni o ministri del Governo – un giorno sì e un giorno no fanno intuire che dell’Europa potremmo anche fare a meno, beh, c’è da stupirsi che gli investitori non si fidino più di noi? E non mi riferisco solo agli investitori istituzionali esteri e allo spread – che è il termometro che misura il grado della nostra malattia… non è la malattia, come qualcuno vuole far passare -, ma all’isolamento che questo modo di fare crea attorno al nostro Sistema Paese e quindi anche alle nostre aziende che vanno a proporsi all’estero", prosegue Vescovi.