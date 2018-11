22 novembre 2018- 18:15 Manovra: Industriali Vicenza, governo gioca d'azzardo sulla nostra pelle (3)

(AdnKronos) - "Il risultato? Gli imprenditori mi chiamano per dirmi che per ora non hanno alcuna intenzione di investire nuove risorse né di assumere. Che aspetteranno di capire se ampliare gli stabilimenti in Italia, anzi, proprio a Vicenza, una terra a cui sono legatissimi e che è per loro la primissima scelta; o se farlo da qualche altra parte d’Europa. E a vedere il risultato dell’asta Btp, direi che non sono solo gli imprenditori che si stanno prendendo un momento di riflessione, ma gli italiani e le famiglie in primis", prosegue Vescovi."Il fatto è che, per fortuna, non è ancora troppo tardi. Gli strumenti di Industria 4.0 si possono ripristinare, le infrastrutture si possono completare, fare deficit per investire, favorire la crescita e utilizzare le nuove risorse per il welfare si può ancora fare. E, infine, dimostrare atteggiamento senza preconcetti, ma di confronto franco e aperto con le aziende che per prime vogliono il bene del Paese si può fare anche subito", auspica il presidente degli industriali di Vicenza."Non vorremmo mai che questa manovra possa costituire un’ipoteca sul futuro prossimo nostro e dei nostri figli. Abbiamo superato una crisi pagando uno scotto altissimo, ora che ci stiamo riprendendo, non possiamo ricominciare con le dannose vecchie abitudini che ci hanno portato ad essere isolati in Europa", conclude.