17 ottobre 2019- 12:28 Manovra: Italia Viva, 'in Parlamento spazi per correzioni e riflessione su quota 100'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Fatta la manovra il Parlamento dovrà avere spazi per correggerla. È necessaria un’ulteriore riflessione su quota 100, perché c’è il rischio che le nuove generazioni la ribattezzino 'future tax', un vero e proprio balzello che pagheranno i giovani. Dobbiamo invertire la tendenza: basta consumare tutto oggi e non lasciare nulla per il futuro". Lo dichiara Camillo D’Alessandro, capogruppo di Italia Viva in Commissione Lavoro alla Camera.