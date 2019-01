15 gennaio 2019- 19:32 Manovra: Lega attende M5S su 'decretone', non andremo in Cdm alla cieca

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Il pre consiglio dei ministri non si terrà, vale quello della scorsa volta, ma sia chiaro: non andremo in Cdm alla cieca, noi attendiamo le carte. E intanto il Consiglio dei ministri non è stato ancora convocato...". Fonti Lega spiegano all'Adnkronos che il via libera al decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 previsto per giovedì, e confermato oggi dallo stesso premier Giuseppe Conte dalla missione in Niger, non è poi così scontato. Il Carroccio attende ancora di capire se i rilievi avanzati sul reddito di cittadinanza, in particolare sul nodo disabili, sono stati accolti: "per di più - viene spiegato - si tratta di modifiche a costo zero".Dal M5S confermano tuttavia che la platea del reddito di cittadinanza, sul fronte disabili, resta invariata: la misura interesserà 'solo' i 260mila che vivono al di sotto della soglia di povertà. Perché nel Movimento sono convinti che il reddito di cittadinanza vada introdotto e previsto solo per chi ha un Isee al di sotto dei 9.360 euro e, su questo punto, non si è disponibili a concessioni. Il Carroccio attende, concede un altro giorno all'alleato di governo per chiudere la partita su una misura che fa storcere il naso a molti in casa Lega.