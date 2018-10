24 ottobre 2018- 19:55 Manovra: Lepri (Pd) a Giorgetti, spread a 400 significa altro deficit

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Per Giorgetti se lo spread arriva a 400 bisognerà ricapitalizzare le banche. Vuol dire mettere soldi dello Stato per coprire le loro perdite. Quindi altro deficit. Un suggerimento allora a quello che dicono almeno capisca: ma non sarebbe meglio evitare di far salire lo spread?". Lo scrive su Twitter Stefano Lepri, deputato del Partito democratico, a proposito delle affermazioni del sottosegretario alla vice-presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti sulla legge di Bilancio.