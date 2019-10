24 ottobre 2019- 19:05 Manovra: Lepri (Pd), 'assegno Bonetti? Un super bonus'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “La ministra Bonetti oggi ha annunciato un assegno per i neonati, che dovrebbe assorbire il bonus mamma e il bonus bebè. Però sempre bonus resta, anche se gli ha cambiato nome, perché dura solo un anno". Lo dichiara il deputato democratico Stefano Lepri, della presidenza del Gruppo."Sono sicuro che la Ministra ne sia consapevole e che pertanto si impegnerà per sostenere la proposta di legge, in discussione in Commissione alla Camera e sostenuta da tutta la maggioranza, per l’assegno unico a favore dei figli a carico. Sono anche certo che si impegnerà con i gruppi di maggioranza per trovare le coperture finanziarie, poi per realizzare i decreti legislativi. Perché serve un aiuto continuo, equo e semplice. Non l’ennesimo super bonus”.