19 dicembre 2018- 17:05 **Manovra: lettera Juncker a governo, seguiremo andamento bilancio**

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "La Commissione europea continuerà a seguire l'andamento del bilancio in Italia, ed in particolare l'esecuzione del bilancio 2019, nel contesto del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche". Si legge nella lettera di Pierre Moscovici, Valdis Dombrovskis e Jean-Claude Juncker inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e pubblicata dal premier sul suo profilo Fb.