14 novembre 2018- 08:28 Manovra: lettera Tria a Ue, fiduciosi di conseguire obiettivi crescita(2)

(AdnKronos) - "La manovra - spiega Tria - è stata costruita sulla base del quadro tendenziale, e non tiene conto della crescita programmata. Questa impostazione prudenziale introduce nella legge di Bilancio un cuscinetto di salvaguardia, che previene un deterioramento dei saldi di bilancio anche nel caso in cui gli obiettivi di crescita non siano pienamente conseguiti". Come scrive Tria, le ragioni alla base del Dpb già esposte alla Commissione mantengono "tutta la loro validità, anche dopo - sottolinea - aver attentamente valutato le argomentazioni contenute nel parere da Voi trasmesso. In particolare, resta prioritaria l'esigenza di rilanciare le prospettive di crescita, per colmare il perdurante divario tra l'attuale livello del pil e quello registrato prima dell'inizio della crisi economica e finanziaria, nonché per fare fronte al rallentamento del ciclo". E "ugualmente prioritario e urgente è la necessità di affrontare le difficoltà sociali indotte dall'andamento negativo dell'economia, attraverso interventi sulle situazione di disagio e povertà, che aumentino il grado di inclusione e sostenibilità sociale (c.d. reddito di cittadinanza)". Inoltre, prosegue Tria, "il Governo conferma altresì l'intenzione di attenuare le rigidità e i vincoli introdotti durante la crisi economica nel sistema pensionistico che hanno prodotto un repentino incremento dell'età di pensionamento, con conseguenze negative sul ricambio della forza lavoro e sulla riconversione delle imprese".