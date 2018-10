18 ottobre 2018- 19:48 Manovra: lettera Ue, deviazione senza precedenti in storia(3)

(AdnKronos) - "Nonostante l'Italia sia stata considerata in violazione della regola del debito - prosegue la lettera -, ci preme ricordare che quando la Commissione ha valutato la situazione del disavanzo e del debito italiani nel preparare rapporti, il rispetto di massima del braccio preventivo del patto di stabilità è stato sempre un fattore rilevante di primaria importanza". Inoltre, sottolineano Dombrovskis e Moscovici, "non è previsto per il 2021" il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Infine, "notiamo che le previsioni macroeconomiche sottostanti il progetto di bilancio non sono state validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, l'organismo indipendente di monitoraggio del bilancio in Italia. A un primo sguardo, questo sembra non rispettare l'esplicito dispositivo del regolamento Ue ai sensi del quale le previsioni macroeconomiche devono essere elaborate o validate da un organismo indipendente. Per questo, vi chiediamo le motivazioni per cui questo parere non è stato preso in considerazione".I tre elementi indicati, quindi, "sembrerebbero configurare un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel patto di stabilita e crescita".