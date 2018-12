6 dicembre 2018- 12:10 Manovra: Lorenzin, dopo due mesi ancora non sappiamo cosa sarà approvato

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - “Abbiamo assistito a uno show inusitato per una manovra che doveva cambiare l’Italia e che avrebbe rappresentato il futuro del Paese: invece siamo qui, 6 dicembre, a discutere una manovra che non c’è perché sappiamo bene che quello che è arrivato qui è ciò che non sarà approvato". Lo ha affermato Beatrice Lorenzin, leader di Civica e popolare intervenendo nell'Aula della Camera."Abbiamo passato due mesi -ha aggiunto- a discutere di numeri che non tornavano, mesi a parlare di manovra in cui tutti gli indicatori economici raccontavano qualcosa di non valido. E la pagheremo tutti, dai pensionati ai lavoratori, ai malati italiani che sconteranno una manovra dove inizialmente erano stati stanziati 17 miliardi di spesa ma non si sono trovati 600 milioni per assicurare un aumento del Fondo sanitario. Questa è la manovra del cambiamento".