29 dicembre 2018- 16:33 Manovra: Lotti, Pd c'è e ci sarà, opposizione dura a governo di cialtroni

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "La maggioranza sta per approvare una legge di Bilancio che, nei contenuti, mette le mani nelle tasche degli italiani e che, nei metodi, rappresenta un attentato alle Istituzioni democratiche: insomma, una vera manovra del 'falso cambiamento'”. Lo scrive su Fb Luca Lotti del Pd."Aumenta la pressione fiscale e diminuiscono le risorse per gli investimenti: esattamente il contrario di quello che è stato fatto negli ultimi anni e che aveva fatto ripartire la nostra economia. Ora gli italiani si ritrovano una manovra sciagurata che porterà nuove tasse, che pesano 13 miliardi in più sulle famiglie. A queste potrebbero aggiungersi nuove imposte locali (dovute alla scelta di eliminare il blocco alle aliquote per gli Enti locali che aveva introdotto il Governo Renzi). Per non parlare poi del taglio di 250 milioni per le pensioni per il 2019 - che supererà il miliardo nel 2021 -, del blocco delle assunzioni, dei tagli per 4 miliardi alla scuola, del pasticcio legato al No Profit e al Terzo Settore, all’aumento dell’Iva dal 2020".