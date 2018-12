29 dicembre 2018- 16:33 Manovra: Lotti, Pd c'è e ci sarà, opposizione dura a governo di cialtroni (2)

(AdnKronos) - "E potrei continuare ricordando il 'tradimento' che Lega e M5S hanno riservato ai propri elettori su Reddito di cittadinanza, Flat Tax e legge Fornero: su questo mi limito a dire che è facile fare promesse in campagna elettorale, molto più difficile invece realizzarle davvero. Noi, come nei giorni scorsi, proseguiamo il nostro lavoro di opposizione in Parlamento. Oggi il Pd è sceso in piazza per protestare contro una gestione parlamentare scandalosa. E torneremo in tante piazze italiane il 12 gennaio, mentre nel frattempo attendiamo che la Corte Costituzionale si esprima su un nostro ricorso. Il Pd c’è, ha fatto una dura opposizione e continuerà a farla per il bene dei cittadini e dell’Italia. Il Pd c’è e ci sarà, per evitare di lasciare il Paese in mano a questi pericolosi cialtroni incompetenti", conclude.