2 dicembre 2018- 13:10 Manovra: Lucaselli (Fdi), è il governo dell'avvitamento

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - "L'arrivo degli emendamenti in Commissione Bilancio alla Camera mette il timbro sulla realtà: da governo del cambiamento a governo dell'avvitamento". Così in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "Mancano le determinazioni sui punti qualificanti del contratto Lega-5 Stelle, come 'quota 100' e 'reddito di cittadinanza'. Per quanto riguarda quest'ultimo - rileva - c'è solo un emendamento dei relatori sulle assunzioni nelle regioni per i centri per l'impiego. La vera declinazione delle misure è rimandata ad un round successivo visto che, evidentemente, non c'è ancora accordo. Al momento, la manovra è una sorta di legge-mancia con dazioni a pioggia. L'ennesima contraddizione per un governo che ha dichiarato guerra all'Europa con dei colpi a salve", conclude.