10 gennaio 2019- 12:26 **Manovra: lunedì Di Maio in Usa, cdm su reddito e quota 100 venerdì 18**

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Slitterà con ogni probabilità a venerdì della prossima settimana il Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota 100 in programma per domani. Lunedì, infatti, a quanto apprende l'Adnkronos il vicepremier Luigi Di Maio dovrebbe partire alla volta degli States, per fare rientro in Italia giovedì 17. Il cdm, dunque, potrebbe slittare a venerdì 18 gennaio.