12 ottobre 2018- 14:45 Manovra: M5S a Juncker, nessun pilota automatico, decide popolo con voto (2)

(AdnKronos) - “Il M5S non è anti-europeista, ma interpreta in senso pieno lo spirito dei Trattati Europei. Juncker ha bisogno di un ripasso: all’articolo 2, comma 3, del Trattato di Lisbona si legge che l’Unione Europea: 'si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa - recitano dunque i deputati 5 Stelle - che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente…combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali…Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri'". "L’Europa che vogliamo costruire insieme agli altri Stati è questa, non quella rappresentata dall’attuale Commissione Europea”, concludono.