19 ottobre 2019- 22:33 **Manovra: M5S, bene vertice maggioranza lunedì, subito carcere ai grandi evasori**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti che finalmente sia stato convocato un vertice di maggioranza lunedì, come avevamo chiesto". Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato su 'Il Blog delle Stelle' nel quale vengono illustrare le "richieste che ci stanno a cuore" tra cui "l'introduzione subito del carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione" e "l'obbliogo del pos ma solo dopo aver abbattuto drasticamente i costi su carte di credito e dispositivi".