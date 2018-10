23 ottobre 2018- 18:38 Manovra: M5S, commissione Ue fuori da realtà, noi su strada giusta

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - 2La decisione della Commissione Europea non ci stupisce. Stiamo assistendo agli ultimi colpi di coda di un sistema che in questi anni ha imposto ai popoli europei sofferenze controproducenti, provocando disoccupazione di massa, distruggendo ricchezza e impoverendo specialmente le fasce più deboli della popolazione". È quanto affermano i deputati M5S della Commissione Bilancio della Camera."Il Parlamento è stato democraticamente eletto dal popolo sovrano e il Governo ha da questi ottenuto la fiducia per realizzare il Contratto di Governo e rispettare gli impegni presi con gli italiani prima del 4 marzo. Gli italiani non ci hanno eletti per proseguire con le politiche di chi ci ha preceduto. Stiamo percorrendo la strada che ci hanno indicato gli elettori e che siamo certi essere quella giusta. Andiamo avanti sulla strada del cambiamento”, aggiungono.“Le ricette che questa Commissione europea ci propone sono state bocciate dalla storia prima ancora che dagli elettori, perché hanno fallito nel loro intento. Continuare su questa strada significherebbe condannare il paese ad un’agonia senza fine".