Manovra: M5S, commissione Ue fuori da realtà, noi su strada giusta (2)

23 ottobre 2018

(AdnKronos) - "Non è nostra intenzione -continuano i deputati M5S della commissione Bilancio della Camera- puntare il dito contro nessun paese membro, ma ci teniamo a ricordare a certi commissari che in merito alla Manovra del Popolo parlano di “deviazioni senza precedenti”, che paesi come la Spagna e la Francia del ministro delle finanze Moscovici nel 2012 registravano deficit rispettivamente del 10,5% e 4,1%, mentre l’Italia rispettava il vincolo del 3% con insensate politiche di macelleria sociale. Per non parlare del Portogallo, che da certi organi di stampa ci viene presentato come modello da seguire, a cui tra 2010 e 2014 con un debito pubblico superiore a quello italiano è stato concesso di fare deficit dell’11,2%, 7,4%, 5,7%, 4,8% e 7,2%". "Ci chiediamo stupefatti di quale deviazione senza precedenti parlino certi commissari. La Manovra del Popolo è rispettosa dei vincoli ed è coerente con un virtuoso percorso di riduzione del debito pubblico, che in questi anni di politiche scellerate è esploso”.“Certi personaggi delle istituzioni europee sembrano ormai vivere fuori dalla realtà. Realtà che i cittadini europei torneranno a fargli sperimentare alle prossime elezioni di maggio. È giunto il momento che le istituzioni europee tornino a rappresentare i cittadini europei e i loro interessi, così come sta facendo il Governo del Cambiamento in Italia. L’Europa è la nostra casa e intendiamo difenderla da chi in questi anni ha fatto di tutto per distruggerla”, concludono i deputati.