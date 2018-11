24 novembre 2018- 14:46 Manovra: M5S, con stop a presidenti regione commissari via conflitto interesse

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Basta conflitti d’interesse nei rapporti tra sanità e politica. Con il decreto fiscale, che il Senato si appresta ad approvare, finalmente archiviamo la stortura alimentata dal precedente Esecutivo che permetteva ai presidenti di Regione di essere contemporaneamente Commissari per i piani di rientro dei debiti sanitari". Così in una nota il senatore M5S Emiliano Fenu, relatore del provvedimento in Commissione Finanze e firmatario dell’emendamento approvato che ora stabilisce l’incompatibilità tra i due ruoli."Con questa modifica puntiamo a una gestione più efficiente delle politiche sanitarie e a recidere quel legame che troppo spesso inquina il rapporto tra la politica regionale e i vertici delle strutture sanitarie. Su questo punto commistioni varie non possono più avere spazio", conclude l’esponente pentastellato.