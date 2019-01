9 gennaio 2019- 17:05 **Manovra: M5S media con Lega, 400mln per disabili da vincoli reddito a stranieri**

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Un 'tesoretto' di 400 milioni di euro da spalmare su pensioni minime, invalidità e 'navigator'. Secondo fonti M5S, il vincolo di 10 anni di residenza in Italia per l'accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza -di cui gli ultimi due continuativi- avrebbe liberato risorse per 400 milioni, viene spiegato all'Adnkronos. Un 'tesoretto' che, stando ai calcoli a cui si lavora in queste ore mentre si attende che il decreto approdi in Cdm, potrebbe far rientrare il braccio di ferro con la Lega sui fondi per la disabilità.