23 ottobre 2018- 12:50 Manovra: M5S, Moscovici smetta di usare Italia per campagna elettorale

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Alcuni commissari europei, come Moscovici, dovrebbero tornare a guardare quei volti, invece di usare un paese e un popolo intero per fare campagna elettorale. È giunto il momento che l'Unione europea torni a fare gli interessi dei cittadini europei". Lo scrive il M5S sul blog delle Stelle, in un post dal titolo 'La verità sull'innalzamento del rapporto deficit/pil'."Non è affatto vero che l’Italia abbia chiesto per il 2019 uno scostamento del deficit 'senza precedenti' nella storia delle regole di bilancio europee - scrive il M5S in un passaggio del lungo post in cui torna a puntare il dito contro i media 'rei', accusa, di non raccontare la verità - Abbiamo studiato una manovra seria, rispettosa delle promesse contenute nel Contratto di Governo e dei conti pubblici. Conti pubblici che intendiamo preservare cominciando ad abbattere il debito pubblico già dal prossimo anno, a differenza di ciò che è stato fatto in questi anni in cui il debito, dopo essere cresciuto di 16 punti dall'arrivo dei "tecnici", è rimasto stabile sui massimi livelli. Lo faremo attraverso la crescita, unica via percorribile. Dietro a quella maggiore crescita ci sono posti di lavoro, vite umane, volti di uomini e donne di questo paese che sono stati per troppo tempo abbandonati e sacrificati in nome di regole fallimentari nei fatti".