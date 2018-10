6 ottobre 2018- 20:23 Manovra: M5S, orgogliosi per stop a lacrime e sangue (2)

(AdnKronos) - “Se i detrattori di professione avessero letto con attenzione la Nota di aggiornamento al Def -dicono ancora gli esponenti Cinquestelle- si sarebbero accorti che il governo punta molto anche sul rilancio degli investimenti pubblici, una voce di spesa fondamentale tagliata senza senno dai governi tecnici e dal Pd". "Prima del 2011 la spesa per investimenti era al 3% del Pil, mentre oggi si attesta ad un misero 1,9%. Noi la riporteremo al 2,3% in un triennio, aiutando la ripresa degli investimenti anche con misure di semplificazione e di sostegno alle partecipate pubbliche. Ecco perché l’1,5% di crescita stimato dal governo per il 2019 è ragionevole. Con una crescita più solida garantiremo anche la riduzione costante del rapporto debito/Pil, scendendo sotto il 130% già nel 2020". "Nessuno ha mai detto niente quando i governi del passato presentavano stime di crescita chiaramente esagerate salvo poi correggerle a consuntivo, mentre le stime prudenti di questo governo scatenano critiche trasversali. È il segno -conclude M5S- che grazie alla manovra del popolo qualcosa sta cambiando, ed è il motivo per cui non arretreremo di un millimetro”.